Петербургские власти пообещали приют бездомным на время пандемии коронавируса. Пристроить надо около 50 тысяч человек
Комитет по социальной политике Петербурга пообещал предоставить дополнительную поддержку лицам без определенного места жительства на время кризиса из-за коронавируса.
Как сообщили в Смольном 30 марта, лица без определенного места жительства смогут круглосуточно находиться в домах ночного пребывания. Однако сколько в них есть мест, не сообщается. Ранее общественные организации оценивали численность бездомных в Петербурге в 50 тысяч человек.
Напомним, глава города заявил, что на данный момент в больнице имени Боткина находится 51 пациент с коронавирусом COVID-19. Двое скончались.