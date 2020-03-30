Большегруз-растеряха частично перегородил выезд из-под моста во Фрунзенском районе Петербурга. Устранять последствия пригнали кран.



Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Екатерина, днем 30 марта под железнодорожным мостом возле станции метро «Волковская» с прицепа фуры на дорогу упал контейнер. ДТП произошло на Бухарестской улице, на выезде из-под моста в сторону улицы Салова.

В результате оказались перегорожены две полосы справа. В том числе, судя по фото, оказалось не проехать троллейбусам. На место прибыли сотрудники ДПС, а также автокран, чтобы убрать контейнер с проезжей части.