Правительство выделяет регионам 33 млрд рублей на дополнительные койко-места. 5 млрд — на машины скорой помощи

Глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что 30 марта будет выделена дотация 77 регионам в размере 33,4 млрд рублей. Они пойдут на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах и оснащение их медицинским оборудованием.



Как рассказал Мишустин на совещании 30 марта, он также дал поручение предоставить 5,2 млрд рублей из резервного фонда правительства на закупку автомобилей скорой помощи. Этого должно хватить на то, чтобы поставить в регионы 1,2 тыс. автомобилей.



Ранее сообщалось, что для приёма пациентов с ОРВИ и пневмонией в Петербурге переоборудованы Городская больница №2 в Учебном переулке и Госпиталь для ветеранов на Старорусской улице. При поступлении всех пациентов их будут проверять на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019). Таким образом, теперь пять петербургских больниц принимают петербуржцев с любыми формами респираторных проявлений.

