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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

30.03.2020 12:04
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Полный контроль за соблюдением карантина в столице заработает к концу недели. 20% москвичей «прохладно восприняли» ограничения

Контроль за соблюдением карантина в Москве будет ужесточаться с каждым днем, к концу недели власти смогут его обеспечить полностью. Об этом 30 марта заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут «Ведомости».

По его словам, около 20% жителей Москвы «прохладно восприняли» введенные властями ограничения. По мере разработки информационных систем контроль будут ужесточать.

Напомним, режим всеобщей изоляции в столице и Подмосковье был введен накануне, 29 марта. Свои дома разрешено покидать только в исключительных случаях.

Специальным актом правительства Москвы будут определены вид и порядок выдачи спецпропусков для передвижения по столице. Пока они не требуются. Подробнее читайте в материале «Фонтанки» «Москва и Московская область ввели супермеры самоизоляции. Петербургу — приготовиться».

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Комментарии (5)

Samal_5e4d4df31fec5
А что режим ЧП введён? Или карантин по пандемии? Ссутся властьудерживающие?
Snaky
Так карантин-то объявили?
260770511
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