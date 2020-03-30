Полный контроль за соблюдением карантина в столице заработает к концу недели. 20% москвичей «прохладно восприняли» ограничения

Контроль за соблюдением карантина в Москве будет ужесточаться с каждым днем, к концу недели власти смогут его обеспечить полностью. Об этом 30 марта заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут «Ведомости».



По его словам, около 20% жителей Москвы «прохладно восприняли» введенные властями ограничения. По мере разработки информационных систем контроль будут ужесточать.



Напомним, режим всеобщей изоляции в столице и Подмосковье был введен накануне, 29 марта. Свои дома разрешено покидать только в исключительных случаях.

