Полный контроль за соблюдением карантина в столице заработает к концу недели. 20% москвичей «прохладно восприняли» ограничения
Контроль за соблюдением карантина в Москве будет ужесточаться с каждым днем, к концу недели власти смогут его обеспечить полностью. Об этом 30 марта заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут «Ведомости».
По его словам, около 20% жителей Москвы «прохладно восприняли» введенные властями ограничения. По мере разработки информационных систем контроль будут ужесточать.
Напомним, режим всеобщей изоляции в столице и Подмосковье был введен накануне, 29 марта. Свои дома разрешено покидать только в исключительных случаях.
Специальным актом правительства Москвы будут определены вид и порядок выдачи спецпропусков для передвижения по столице. Пока они не требуются. Подробнее читайте в материале «Фонтанки» «Москва и Московская область ввели супермеры самоизоляции. Петербургу — приготовиться».