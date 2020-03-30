Петербурженку, родившуюся в блокаду, лишили «КИА», а угнанный 8 марта «Лексус» нашли по VIN

Спустя три недели дорогой кроссовер вернулся к хозяину. За минувшие сутки в Петербурге угонщики похитили несколько автомобилей, но и полицейским удалось раскрыть некоторые совершённые ранее преступления.

Как стало известно «Фонтанке» 30 марта, накануне старший лейтенант ГИБДД обнаружил на Пулковском шоссе, 95, подозрительный Lexus NX. Номера на нём оказались от другого автомобиля, а рассмотрев VIN под ветровым стеклом, сотрудники выяснили, что машина была угнана 8 марта из Курортного района.

Расследовать два угона, заявления по которым поступили 29 марта, полиции помогут записи камер видеонаблюдения. У 43-летнего мужчины с Кондратьевского проспекта в выходные пропал «Митсубиши Паджеро Спорт» 2015 года выпуска стоимостью 1,3 миллиона рублей, застрахованный по каско. Камера на фасаде дома 65 по Кондратьевскому зафиксировала, как 29 марта в 5:59 к машине подошёл неизвестный и в 6:04 уехал в сторону проспекта Маршала Блюхера. GPS-трекер в последний раз сработал на пересечении Меншиковского и Пискарёвского проспектов. Возбуждено уголовное дело.