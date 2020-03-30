«ВЭБ.РФ» даст гарантии на 100 млрд рублей по зарплатным кредитам малого бизнеса

Как заявил премьер-министр на заседании правительства 30 марта, речь идет о гарантиях по тем кредитам, которые малый бизнес возьмет у системно значимых банков и профильного МСП Банка на зарплаты. «Уже в ближайшие дни Сбербанк и ВТБ получат от «ВЭБ.РФ» поручительства по аналогичным займам до 20 млрд рублей каждый», — сообщил Мишустин.

Глава правительства Михаил Мишустин пояснил механизм поддержки малого бизнеса в части гарантии по кредитам. Гарантии до 100 млрд рублей возьмет на себя госкорпорация «ВЭБ. РФ».

Кроме того, глава правительства напомнил о шестимесячной отсрочке по налогам, помимо НДС, и переносе страховых взносов для микропредприятий.



«Также в пятницу на заседании комиссии мы договорились ввести ещё ряд льгот для малого и среднего бизнеса, — сообщил Мишустин. — В частности, для небольших компаний, работающих в пострадавших отраслях экономики, все платежи по уже взятым кредитам будут перенесены на полгода. При этом оплату одной трети этих платежей возьмёт на себя государство, предоставляя субсидии. И ещё одной трети — банки (для кредитного портфеля до полутриллиона рублей). С июля 2020 года мы расширим специальный налоговый режим для самозанятых на всю страну. Но вводить его субъекты Российской Федерации смогут по своему решению».



Ранее Мишустин назвал наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли: транспортную сферу (авто- и авиаперевозки, деятельность аэропортов), сферу культуры, досуга и развлечений, сферу физической культуры и спорта, сферу туризма и гостиничного бизнеса, сферу общепита, сферу бытовых услуг, образовательные организации.

