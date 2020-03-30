Марина Жигалова-Озкан, которую Forbes не раз включал в список самых влиятельных женщин России, покидает Сбербанк

Жигалова-Озкан присоединилась к команде Сбербанка в июле 2019 года. Она осуществляла руководство маркетингом, рекламой и коммуникациями, курировала компании Группы Сбербанк в соответствующих индустриях.

«Старший вице-президент Сбербанка, руководитель департамента маркетинга и коммуникаций Марина Жигалова-Озкан приняла решение продолжить свою карьеру вне банка», — сообщает пресс-служба банка.

В Сбербанке она проработала девять месяцев.

О том, что Жигалова-Озкан покидает пост руководителя департамента маркетинга и коммуникаций, 30 марта сообщает сам банк.

До этого она 13 лет возглавляла Disney в России и СНГ.



Жигалова-Озкан — член Академии российского телевидения и Национальной академии кинематографических искусств и наук России, обладатель государственных наград.

Входит в топ-3 рейтинга высших руководителей в категории «Медиабизнес» согласно рейтингу «Топ-1000 российских менеджеров».

