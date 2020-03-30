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30.03.2020 08:35
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Цена на нефть марки WTI упала ниже 20 долларов за баррель. Впервые за 18 лет

Стоимость «чёрного золота» продолжает стремительное падение из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Очередной антирекорд был побит 30 марта, свидетельствуют данные Лондонской биржи (ICE).

Как следует из данных торгов, минувшей ночью цена нефти марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель и обновила минимум с 11 февраля 2002 года. По состоянию на восемь утра, она составляет 20,56 долларов за баррель.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent к утру 30 марта упал до 23,39 долларов за баррель.

Напомним, цены на углеводородные ресурсы начали снижение после того, как в мире была объявлена пандемия коронавируса, а Россия вышла из соглашения стран ОПЕК+. Последнее обстоятельство также привело к обрушению курса рубля.

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Комментарии (7)

математик
Лукашенко счастлив:))))
Samal_5e4d4df31fec5
ниже 20, это 19. а не 20 и 23. Математеги!
260769551
Ааа ... Америге пзд ... Сечин-победитель! Путин-бох!
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