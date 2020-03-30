Цена на нефть марки WTI упала ниже 20 долларов за баррель. Впервые за 18 лет

Стоимость «чёрного золота» продолжает стремительное падение из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Очередной антирекорд был побит 30 марта, свидетельствуют данные Лондонской биржи (ICE).



Как следует из данных торгов, минувшей ночью цена нефти марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель и обновила минимум с 11 февраля 2002 года. По состоянию на восемь утра, она составляет 20,56 долларов за баррель.



При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent к утру 30 марта упал до 23,39 долларов за баррель.

