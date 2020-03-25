Агентство Fitch сменило прогноз для российских банков на «негативный» из-за коронавируса и цен на нефть
Международное агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз для банковского сектора семи стран, включая Россию. Об этом 25 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные агентства.
«Негативный» прогноз получили банки России, Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Грузии. Только прогноз банковского сектора Узбекистана остался «стабильным».
В сообщении Fitch сказано, что ухудшение прогноза связано с экономическим давлением, возникшим из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Последнее было вызвано выходом России из соглашения стран ОПЕК+. Отсутствие понимания между нефтяными державами привело к обрушению курса рубля. На открытии торгов Московской биржи 25 марта доллар стоил 78,2 рубля, евро — 84,5 рубля.