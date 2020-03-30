Московский врач заметил, что коронавирус становится менее агрессивным

Коронавирус становится менее агрессивным, уже в апреле его распространение может пойти на спад, сообщил заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов.

«По нашим наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, чем в самом начале. Я считаю, прогноз весьма благоприятный», - сказал Шумилов.

«Мое личное мнение, что в течение месяца произойдет спад распространения инфекции», - поделился он 30 марта с РИА Новости.



За минувшие сутки в России от коронавируса умерли четверо, в том числе пациент из Петербурга. Всего смертельных случаев на территории страны, с учетом Пскова, девять. 1534 человека имеют подтвержденный диагноз.

