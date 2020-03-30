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30.03.2020 07:40
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Московский врач заметил, что коронавирус становится менее агрессивным

Коронавирус становится менее агрессивным, уже в апреле его распространение может пойти на спад, сообщил заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов.

«По нашим наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, чем в самом начале. Я считаю, прогноз весьма благоприятный», - сказал Шумилов.

«Мое личное мнение, что в течение месяца произойдет спад распространения инфекции», - поделился он 30 марта с РИА Новости.

За минувшие сутки в России от коронавируса умерли четверо, в том числе пациент из Петербурга. Всего смертельных случаев на территории страны, с учетом Пскова, девять. 1534 человека имеют подтвержденный диагноз.

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Комментарии (2)

260551481
Похоже он лично знаком с коронавирусом?, а я уверен что просто самопиар.
nuga
А Собянину что не доложили? Он продолжает бесноватся,что подтверждает немедицинский характер,а экономический смысл ограничения прав и свобод граждан. Даже Клишас в шоке от самоуправства мера
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