Пять новых случаев коронавируса зарегистрированы в Петербурге. Количество заболевших в стране превысило 1500

В Петербурге еще пять человек заболели коронавирусом, общее количество зараженных составило 42. Всего в стране прирост в 270 больных.



О росте заболеваемости в регионах утром 29 марта сообщает оперативный штаб борьбы с коронавирусом. «За последние сутки в России подтверждены 270 новых случаев коронавируса в 26 регионах, зафиксированы четыре летальных случая», — пишет штаб в суточной сводке.

Всего в стране подверждены 1534 случая заболевания коронавирусом в 65 регионах. Восемь человек скончались.