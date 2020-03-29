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29.03.2020 11:03
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Пять новых случаев коронавируса зарегистрированы в Петербурге. Количество заболевших в стране превысило 1500

В Петербурге еще пять человек заболели коронавирусом, общее количество зараженных составило 42. Всего в стране прирост в 270 больных.

О росте заболеваемости в регионах утром 29 марта сообщает оперативный штаб борьбы с коронавирусом. «За последние сутки в России подтверждены 270 новых случаев коронавируса в 26 регионах, зафиксированы четыре летальных случая», — пишет штаб в суточной сводке.

Всего в стране подверждены 1534 случая заболевания коронавирусом в 65 регионах. Восемь человек скончались.

Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях.

Количество больных в Москве превысило тысячу человек. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о переходе эпидемии на новый уровень — количество зараженных растет. Накануне первый зараженный коронавирусом скончался в Петербурге.

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Комментарии (12)

260570541
Догоним и перегоним Америку!!! :-)
260763721
Это, действительно, очень серьезно - получается, что в мире коронавирусом заболел один из каждых 10.000 человек, а в России и в Петербурге один из каждых 100.000! И примерно один из 200 жителей Петербурга инфицирован ВИЧ! Не знаю, что опаснее, но о гигиене подумать стоит
dragvs
Хорошо идем. Т.е. никакие предварительные государственные меры фактически не помогли и провалились. Сколько реально болеет мы даже не знаем. У меня были симптомы ОРВИ, но без жара, только кратковременно 37. У знакомых вся семья со вчера с симптомами ОРВИ, в т.ч. жар. Никто никакие тесты не будет сдавать, зачем? Люди шарахаются по оставшимся магазинам, к кому-то приезжают родственники на праздничную неделю через полстраны.
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