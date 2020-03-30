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30.03.2020 00:27
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«Это реальная угроза для человеческой цивилизации». Медведев сравнил пандемию коронавируса с антироссийскими санкциями

Зампред совета безопасности и бывший премьер Дмитрий Медведев записал обращение к нации. Он считает пандемию реальной угрозой человечеству.

«Ситуация с эпидемией крайне серьезная. Сейчас может показаться, что происходящее - это какая-то игра, кино наподобие голливудского триллера. Но это не игра», - сказал Медведев в ночь на 30 марта. - Более полумиллиона человек в мире заболели. Это реальная угроза для всей человеческой цивилизации».

По словам зампреда совбеза, Россия переживает ситуацию, аналогичную 2014-2015 годам. Тогда падали нефтяные котировки, а в связи с крымскими событиями страну подвергли экономическим санкциям. Сейчас цены на нефть тоже падают, а на смену санкциям пришел коронавирус.

«Неблагоприятный сценарий потребует еще более жестких решений, - спрогнозировал Медведев, имея в виду необходимость проявлять самодисциплину и оставаться дома: - Займитесь домашними делами, посмотрите кино».

Вечером 29 марта мэрия Москвы ввела режим всеобщей изоляции, к ней присоединилось правительство Московской области. Жителям регионов велено оставаться в квартирах, не приближаться друг к другу ближе полутора метров, выгуливать собак к радиусе сто метров от дома, ходить за продуктами в ближайший магазин. На неделе в столице введут спецпропуска.

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Комментарии (7)

260755331
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тат2007amg
А кто это такой?
Fenomen
А вот при Медведе такого не было! Медвед бы такого не допустил!
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