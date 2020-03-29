Кабмин переписал список товаров первой необходимости. В нем нет бытовых приборов, запчастей и табака

В новой редакции 23 пункта, в основном это детские товары и гигиенические принадлежности: Санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, салфетки влажные, салфетки сухие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста зубная, щетка зубная, бумага туалетная, гигиенические прокладки, стиральный порошок, подгузники детские, спички, коробок, свечи, пеленка для новорожденного, шампунь детский , крем от опрелостей детский, бутылочка для кормления, соска-пустышка.

Правительство России утвердило новый перечень товаров первой необходимости. Менять его могут власти в регионах, опираясь на санитарно-эпидемическую ситуацию.

Из предыдущей версии суточной давности в нем остались бензин автомобильный, дизельное топливо, сжиженный природный газ и зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).



Исключены были электрооборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, электронное, оптическое и компьютерное оборудование, строительные и отделочные материалы и инструменты, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, очки и линзы, а также упаковка, этикетки, ценники и кассовая лента.



Ничем другим в период каникул торговать нельзя, но если хоть один из товаров попадает в перечень точка имеет право открываться.

