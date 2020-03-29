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29.03.2020 23:44
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Кабмин переписал список товаров первой необходимости. В нем нет бытовых приборов, запчастей и табака

Правительство России утвердило новый перечень товаров первой необходимости. Менять его могут власти в регионах, опираясь на санитарно-эпидемическую ситуацию.

В новой редакции 23 пункта, в основном это детские товары и гигиенические принадлежности: Санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, салфетки влажные, салфетки сухие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста зубная, щетка зубная, бумага туалетная, гигиенические прокладки, стиральный порошок, подгузники детские, спички, коробок, свечи, пеленка для новорожденного, шампунь детский , крем от опрелостей детский, бутылочка для кормления, соска-пустышка.

Из предыдущей версии суточной давности в нем остались бензин автомобильный, дизельное топливо, сжиженный природный газ и зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

Исключены были электрооборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, электронное, оптическое и компьютерное оборудование, строительные и отделочные материалы и инструменты, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, очки и линзы, а также упаковка, этикетки, ценники и кассовая лента.

Ничем другим в период каникул торговать нельзя, но если хоть один из товаров попадает в перечень точка имеет право открываться.

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Комментарии (7)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Не вижу в списках сырой нефти, газа и нефтедолларов, следовательно, все краны должны быть перекрыты полицией, торги на валютной бирже остановлены, обменники закрыты. Тогда постановление можно считать выполненным. Сразу вирус исчезнет, и курс нормализуется.
Юрий Завертяев
то есть и очков теперь не купить будет если вдруг разобьются?
Hass
Тоже не понимаю логики. Разрешён коробок спичек, и вместе с ним можно продавать все, что захочешь. Никто тогда и не закроется никогда.
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