Правительство РФ утвердило перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Ими можно торговать в президентские каникулы

Правительство РФ утвердило перечень непродовольственных товаров первой необходимости, продавцы и поставщики которых могут продолжить работу во время президентских каникул с 28 марта по 5 апреля. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, появилось 28 марта на сайте кабмина.



В перечне оказалось 23 наименования, которые ранее публиковала «Фонтанка» со ссылкой на документ, разработанный Минпромторгом.

Среди них — детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек), мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары (включая корма животные и ветеринарные препараты), бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры), оборудование электрическое, кабельная продукция, приборы бытовые, оборудование компьютерное, электронное и оптическое, предметы садово-огородные и инвентарь, строительные и отделочные материалы и инструменты, санитарно-технические изделия, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, печатные средства массовой информации, спички, свечи, похоронные принадлежности, очки, линзы и их части, табачная продукция, товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).