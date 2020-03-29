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О коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

29.03.2020 13:49
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К Удельному рынку вернулись торговцы, они не боятся ни коронавируса, ни полиции

Нелегальная барахолка у Удельного рынка в Петербурге ожила на второй день карантина. Торговлю заснял 29 марта читатель «Фонтанки».

На кадрах местные жители разложили свои вещи у переезда на перекрёстке Удельного и Скобелевского проспектов. Клиентов у них не много, но всё-таки есть. Этот стихийный рынок был нелегальным и до введения карантина. Полиция прогоняет торговцев с места каждые выходные, но они всё равно возвращаются.

Фото: «Фонтанка.ру»

Напомним, мекка любителей винтажных вещей, антиквариата и секонд-хенда на территории Удельного рынка закрылась 28 марта, в первый день «всероссийских каникул».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Nationalverrater_2
Пригожата ! Присматривайте там места получше уже сейчас. УБлиже к метро - пповыгоднее. Это ваше будущее. Во вражью Лазурку баре вас не заберут.
KeikiSpb
Там не бомжи. Там вполне организованные старухи, которым подвозят барахло в одинаковых сумках-тележках, сами видели не раз.
260744731
Ментам некогда смотреть за бомжами и нищими продавцами дерьма. Менты заняты серьёзным делом - отнимают деньги у прохожих гастарбайтеров.
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