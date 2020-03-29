К Удельному рынку вернулись торговцы, они не боятся ни коронавируса, ни полиции
Нелегальная барахолка у Удельного рынка в Петербурге ожила на второй день карантина. Торговлю заснял 29 марта читатель «Фонтанки».
На кадрах местные жители разложили свои вещи у переезда на перекрёстке Удельного и Скобелевского проспектов. Клиентов у них не много, но всё-таки есть. Этот стихийный рынок был нелегальным и до введения карантина. Полиция прогоняет торговцев с места каждые выходные, но они всё равно возвращаются.
Напомним, мекка любителей винтажных вещей, антиквариата и секонд-хенда на территории Удельного рынка закрылась 28 марта, в первый день «всероссийских каникул».