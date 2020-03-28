«Лавочку пора закрывать». Морской собор в Кронштадте продолжил службу не только для верующих, но и для туристов

Кронштадтский морской собор оказался единственным в Петербурге действующим музеем. В первый день тотальной самоизоляции здесь проходят не только службы, но и экскурсии для туристов.

О том, что жемчужина Кронштадта даже не думала менять свой привычный уклад, «Фонтанке» 28 марта сообщили читатели. В день, когда в полную силу вступили президентские каникулы строгого режима, Кронштадтский морской собор оказался единственным местом, доступным для туристов. На присланном в редакцию видео по-православному скромно одетая женщина призывает купить билет на экскурсию под купол собора, время — 17.40.

«Фонтанка.ру»

Принимает женщина только наличные, в крайнем случае ее устроит денежный перевод по номеру телефона. Как следует из видео очевидцев, зазывала находилась в пяти метрах от охранника, но он ее действиям не препятствовал. Читатели «Фонтанки» также обратили внимание на то, что у храма продолжил работу принадлежащий церкви ларек — торгуют пирожками, кофе, чаем. Внутри собора не прекращена торговля сувенирами.

Кронштадтский морской собор, или Никольский морской ставропигиальный собор, на Якорной площади имеет, грубо говоря, двойное подчинение. С одной стороны, это главный храм Военно-морского флота России — и музейной экспозицией заведует Центральный военно-морской музей. «Ничего не могу сказать вам по этому поводу. Пишите письменный запрос, мы ответим вам на него в понедельник. До свидания», — эту фразу директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай выдал скороговоркой, а затем бросил трубку. С другой стороны, собор — один из 23 приписных храмов, что входят в состав Военного благочиннического округа Санкт-Петербургской епархии. Настоятель Морского собора архимандрит Алексий (Ганьжин) заверил «Фонтанку», что по поводу экскурсий все вопросы нужно адресовать только музею. Сам он прибыл на Якорную площадь к 18.00, чтобы провести службу. Запрет на посещение горожанами церквей, по мнению РПЦ, не может касаться религиозных обрядов.

— Отец Алексий, со службой-то понятно. А вот еще лавочка церковная у вас там работает. Почему? — Там народу немного, и она на улице. Но мы ее закроем, конечно. Запрет у нас с 28-го же? Вот 28-го и закроем. — 28-е сегодня, отец Алексий. Лавочку пора закрывать. — Сегодня 28-е? Ну надо же. Хорошо, лавочку закроем.

«Фонтанка.ру»

Светский Кронштадт тем временем в календаре не путается и четко исполняет требование губернатора Беглова. С 28 марта для посещения закрыты парки и скверы, музейные учреждения прекратили работу еще раньше по распоряжению Минкульта. На острове, как и во всем Петербурге, готовятся к тотальной самоизоляции, на улицах немноголюдно, на дороги вышли поливальные машины. О том, что можно, а что нельзя делать в предстоящую неделю президентских каникул, читайте в материале «Фонтанки». Распоряжение о нерабочей неделе в России президент Владимир Путин отдал 25 марта. Чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, страна с 30 марта по 3 апреля 2020 года переходит в режим самоизоляции. Постановлением губернатора Александра Беглова с 28 марта в Петербурге прекращают работу все производства, кроме тех, что необходимы для поддержания жизнеобеспечения.