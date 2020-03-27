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27.03.2020 00:55
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«Ради пастырской заботы о людях». Храмы Санкт-Петербургской епархии собираются продолжить служение, несмотря на запрет Беглова

В Санкт-Петербургской епархии вечером 26 марта прокомментировали постановление правительства Петербурга, запрещающее посещение религиозных организаций с 28 марта по 5 апреля.

«Пастырский долг духовенства необходимо исполнять по отношению ко всем верующим, включая тех, кто полагает необходимым в нынешнее непростое время прийти в храмы для молитвы о близких, о городе и народе.Поэтому храмы Санкт-Петербургской епархии продолжат служение», - говорится в заявлении епархии.

Кроме того, там подчеркивается, что «ради пастырской заботы о людях, а также в ответ на запрос санитарных служб, при сохранении твердой веры в действие благого промысла Божия и в Божественное всемогущество с 19 марта принимаются особые меры при совершении богослужений и таинств». В епархии также напомнили о комментарии правового управления Московской Патриархии. Напомним, там заявили, что запрет на посещение церквей в Петербурге противоречит Конституции.

26 марта губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое закрывает на неделю церкви, предприятия, МФЦ и скверы. При этом ранее в Петербургской епархии были уверены, что посещение храмов запрещать не будут, а сделают это только в случае объявления в городе чрезвычайной ситуации.

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Комментарии (16)

260746031
Во истину продажа свечей на первом месте!!
Что то батюшки совсем наглым стали!
Ну, теперь посмотрим реакцию руководства города.
Иван Петров
В целях предотвращения распространения вирусной заразы уже нет другого пути, кроме опечатывать поповники и ставить у входа охрану.
Djnyana
Открою для кого-то Секрет, но на сам деле это, конечно, не секрет! Бог - Есть! ) А уж как его кто представляет.. - дело Личное, Каждого! ) Не помню кто у нас там сказал из Эпохи Просвещения, приписывают Вольтеру, на сам деле там много было милых извращенцев разума, в хорошем смысле этого слова, Если бы Бога не было, его - следовало бы выдумать! ) Разумеется это сказали.., вы не поверите, - Материалисты! Можете их почитать, я не шучу! ) Нет никакого смысла, на мой взгляд, кичиться Просвещением и, ущемлять.. - людей, верующих в.. Церковь)
Разумеется, намного лучше и.. гораздо интенсивнее развиваются люди которые, непосредственно Верят в Бога! ;)
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