«Ради пастырской заботы о людях». Храмы Санкт-Петербургской епархии собираются продолжить служение, несмотря на запрет Беглова
В Санкт-Петербургской епархии вечером 26 марта прокомментировали постановление правительства Петербурга, запрещающее посещение религиозных организаций с 28 марта по 5 апреля.
«Пастырский долг духовенства необходимо исполнять по отношению ко всем верующим, включая тех, кто полагает необходимым в нынешнее непростое время прийти в храмы для молитвы о близких, о городе и народе.Поэтому храмы Санкт-Петербургской епархии продолжат служение», - говорится в заявлении епархии.
Кроме того, там подчеркивается, что «ради пастырской заботы о людях, а также в ответ на запрос санитарных служб, при сохранении твердой веры в действие благого промысла Божия и в Божественное всемогущество с 19 марта принимаются особые меры при совершении богослужений и таинств». В епархии также напомнили о комментарии правового управления Московской Патриархии. Напомним, там заявили, что запрет на посещение церквей в Петербурге противоречит Конституции.
26 марта губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое закрывает на неделю церкви, предприятия, МФЦ и скверы. При этом ранее в Петербургской епархии были уверены, что посещение храмов запрещать не будут, а сделают это только в случае объявления в городе чрезвычайной ситуации.