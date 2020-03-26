Петербургские соборы и храмы продолжат работать во время общенационального карантина. Закрыть их может только режим ЧС
Санкт-Петербургская епархия РПЦ не планирует ограничивать прихожан в посещении соборов и храмов из-за введения общенационального карантина. Их двери будут открыты всю следующую неделю. Об этом «Фонтанке» 26 марта сообщил председатель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Александр Пелин.
«Пока никаких изменений в работе нет. Ситуация может измениться только в том случае, если из-за ухудшения эпидемиологической обстановки будет введен режим ЧС», — заявил Пелин.
Он также добавил, что в условиях отсутствия времени и ресурсов на подготовку епархия не сможет организовать для прихожан онлайн-трансляцию богослужений из всех петербургских религиозных учреждений. Исключения составляют лишь Казанский и Спасо-Богоявленский соборы и несколько других храмов, где подобные меры были приняты ещё до введения общенационального карантина.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил горожанам воздержаться от посещения религиозных объектов. Вслед за этим рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции заявила, что для прихожан будет организована регулярная трансляция богослужений в соцсетях и по ТВ.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин обратился к жителям страны, заявив, что в связи с распространением коронавируса следующая неделя объявлена общенациональным карантином.