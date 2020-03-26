Петербургские соборы и храмы продолжат работать во время общенационального карантина. Закрыть их может только режим ЧС

Санкт-Петербургская епархия РПЦ не планирует ограничивать прихожан в посещении соборов и храмов из-за введения общенационального карантина. Их двери будут открыты всю следующую неделю. Об этом «Фонтанке» 26 марта сообщил председатель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Александр Пелин.



«Пока никаких изменений в работе нет. Ситуация может измениться только в том случае, если из-за ухудшения эпидемиологической обстановки будет введен режим ЧС», — заявил Пелин.

Он также добавил, что в условиях отсутствия времени и ресурсов на подготовку епархия не сможет организовать для прихожан онлайн-трансляцию богослужений из всех петербургских религиозных учреждений. Исключения составляют лишь Казанский и Спасо-Богоявленский соборы и несколько других храмов, где подобные меры были приняты ещё до введения общенационального карантина.