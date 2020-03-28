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28.03.2020 12:10
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Первый день полной изоляции. Посмотрите, что происходит на Невском проспекте прямо сейчас

Суббота, 28 марта, первый день, когда в Петербурге должно закрыться все, кроме продуктовых магазинов и аптек. В стране начались «коронавирусные каникулы», которые и не каникулы вовсе, а чрезвычайна мера против эпидемии новой инфекции.

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан к полной самоизоляции на этот период, однако уже вечер пятницы показал, что граждане поняли этот призыв по-своему. Как выполнили указ президента о нерабочей неделе заведения на Невском, можно ли войти в «Галерею», живы ли приставучие «кони» в костюмах ростовых кукол и есть ли на главном проспекте города автомобили и прохожие — смотрите в стриме «Фонтанки».

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Комментарии (24)

Ref
Ну, по сравнению с обычной субботой- нет. Девушка замечательная, а по обычному телеку Фонтанки ТВ нет?
Vadim Korolchuk
да какнет то что вы здесь пургу гоните...
Ref
Народа на Невском почти нет. Это радует. Шляется немного молодёжи. Им не страшно, переболеют, потеряют 30% жизненного объёма лёгких и может быть доживут до пенсии с ингалятором. Художник классный. Очень позитивный дядька, есть кто из издательств? Возьмите уже его детские книжки оформлять
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