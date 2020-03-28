Еще плюс сто тысяч. Количество заболевших коронавирусом приближается к миллиону

Обновленная статистика зараженных Covid19 28 марта показала, что на планете Земля болеют больше 600 тысяч человек. Тройку лидеров по количеству инфицированных уверенно возглавляют США.



Такие данные следуют из статистики университета Джона Хопкинса. На утро в мире 601 тысяча 478 заболевших. 27 762 человека умерли, 131 777 поправились. Лидируют в списке США, там уже почти 105 тысяч заболевших, следом идет Италия, где больше всего умерших, и Китай, с которого началась пандемия.



Предыдущая сотня была обновлена вечером четверга, двое суток назад.

