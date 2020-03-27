Братья Ротенберги пожертвовали Боткинской больнице 50 млн рублей

Структуры братьев Ротенбергов пожертвовали инфекционной больнице Петербурга 50 миллионов рублей. Об этом 27 марта в самом медучреждении сообщили 47news.



По данным издания, 27 марта больница имени Боткина, в которой проходят лечение от Covid-19 жители Петербурга и Ленобласти, получила самое крупное пожертвование за последнее время — 50 миллионов рублей. В стационаре пока не говорят, на что будут потрачены полученные средства.

Сегодня же в адрес больницы поступило еще одно крупное пожертвование — миллион от сети ортопедических салонов «Кладовая здоровья».