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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 18:20
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Братья Ротенберги пожертвовали Боткинской больнице 50 млн рублей

Структуры братьев Ротенбергов пожертвовали инфекционной больнице Петербурга 50 миллионов рублей. Об этом 27 марта в самом медучреждении сообщили 47news.

По данным издания, 27 марта больница имени Боткина, в которой проходят лечение от Covid-19 жители Петербурга и Ленобласти, получила самое крупное пожертвование за последнее время — 50 миллионов рублей. В стационаре пока не говорят, на что будут потрачены полученные средства.

Сегодня же в адрес больницы поступило еще одно крупное пожертвование — миллион от сети ортопедических салонов «Кладовая здоровья».

На данный момент в больнице имени Боткина на лечении находятся 15 петербуржцев с подтверждённым диагнозом и двое жителей Ленинградской области.

Всего в стационаре с признаками ОРВИ лечатся 330 пациентов, прибывших из неблагополучных по COVID-19 стран, из них 16 детей старше 5 лет. За прошедшие сутки госпитализировано 52 человека, выписано 46 пациентов. Всего в Петербурге с начала эпидемии подтверждён 21 случай заболевания коронавирусом, шесть человек уже выздоровели.

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Комментарии (1)

Woodruff Shnibbll
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