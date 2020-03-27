FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
78.72р85.96р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 13:14
0
Печать

В Иране число инфицированных коронавирусом превысило 30 тысяч человек. Заболевают по 3 тысячи в день

Минздрав исламской республики констатировал, что число заразившихся COVID-2019 переросло отметку в 30 тысяч человек, а число умерших движется к 3 тысячам.

«Иран объявил о 144 новых случаях смерти от коронавируса, в результате чего официальное число погибших достигло 2378. <...> Общее число подтвержденных случаев возросло до 32332», — цитирует 27 марта заявление пресс-секретаря министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуша Джаханпура агентство France Presse.

По его словам, только за последние сутки в Иране COVID-2019 зафиксировали у 2926 человек. При этом минздрав рапортует, что уже более 11 тысяч человек исцелились.

Напомним, что Иран считается одной из самых пострадавших от коронавируса стран мира, наряду с Китаем и Италией.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний