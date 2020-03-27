В Иране число инфицированных коронавирусом превысило 30 тысяч человек. Заболевают по 3 тысячи в день

Минздрав исламской республики констатировал, что число заразившихся COVID-2019 переросло отметку в 30 тысяч человек, а число умерших движется к 3 тысячам.

«Иран объявил о 144 новых случаях смерти от коронавируса, в результате чего официальное число погибших достигло 2378. <...> Общее число подтвержденных случаев возросло до 32332», — цитирует 27 марта заявление пресс-секретаря министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуша Джаханпура агентство France Presse.