В Иране число инфицированных коронавирусом превысило 30 тысяч человек. Заболевают по 3 тысячи в день
Минздрав исламской республики констатировал, что число заразившихся COVID-2019 переросло отметку в 30 тысяч человек, а число умерших движется к 3 тысячам.
«Иран объявил о 144 новых случаях смерти от коронавируса, в результате чего официальное число погибших достигло 2378. <...> Общее число подтвержденных случаев возросло до 32332», — цитирует 27 марта заявление пресс-секретаря министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуша Джаханпура агентство France Presse.
По его словам, только за последние сутки в Иране COVID-2019 зафиксировали у 2926 человек. При этом минздрав рапортует, что уже более 11 тысяч человек исцелились.
Напомним, что Иран считается одной из самых пострадавших от коронавируса стран мира, наряду с Китаем и Италией.