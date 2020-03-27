От немедленного карантина до отмены контрсанкций. Экономисты написали план по спасению России от коронавируса

Совместное обращение экспертов 27 марта опубликовал в Facebook профессор Чикагского университета и ВШЭ Константин Сонин . Свой план по борьбе с коронавирусом экономисты уложили в шесть пунктов, и ключевым условием успеха назвали жёсткий карантин. С «нерабочей неделей» велик риск повторить ошибку Италии, когда граждане воспользовались выходными и только увеличили социальную активность.

Заявленных в президентском обращении мер недостаточно, чтобы купировать эпидемию коронавируса, уверены российские экономисты. Они предложили свой план и предупредили, что промедление грозит повторением итальянского сценария.

«Когда две недели спустя Италия осознала свою ошибку и объявила жесткий карантин, было уже поздно», — напоминают в обращении.

Эксперты уверены, что россиянам необходимо запретить выходить из квартир, кроме как за продуктами и лекарствами. При этом все предприятия, за исключением учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность, должны работать удалённо.

«Вводить карантин или нет — это ложная дилемма. <…> Когда больницы будут переполнены, а места в моргах закончатся, властям все равно придется начать предпринимать жесткие меры для борьбы с эпидемией», — считают экономисты.

Ориентироваться на опыт других стран предлагается также, обеспечивая поддержку экономики: предприятиям, гражданам и банкам необходимо 5–10 триллионов рублей.

«Правительство должно рассмотреть возможность безусловных трансферов, существенных разовых выплат пенсионерам и малоимущим. <…> Главное — это масштаб мер по поддержке экономики и финансовой системы», — пишут авторы, указывая, что пока заявленных правительством сумм «абсолютно недостаточно».