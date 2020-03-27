От немедленного карантина до отмены контрсанкций. Экономисты написали план по спасению России от коронавируса
Заявленных в президентском обращении мер недостаточно, чтобы купировать эпидемию коронавируса, уверены российские экономисты. Они предложили свой план и предупредили, что промедление грозит повторением итальянского сценария.
Совместное обращение экспертов 27 марта опубликовал в Facebook профессор Чикагского университета и ВШЭ Константин Сонин. Свой план по борьбе с коронавирусом экономисты уложили в шесть пунктов, и ключевым условием успеха назвали жёсткий карантин. С «нерабочей неделей» велик риск повторить ошибку Италии, когда граждане воспользовались выходными и только увеличили социальную активность.
«Когда две недели спустя Италия осознала свою ошибку и объявила жесткий карантин, было уже поздно», — напоминают в обращении.
Эксперты уверены, что россиянам необходимо запретить выходить из квартир, кроме как за продуктами и лекарствами. При этом все предприятия, за исключением учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность, должны работать удалённо.
«Вводить карантин или нет — это ложная дилемма. <…> Когда больницы будут переполнены, а места в моргах закончатся, властям все равно придется начать предпринимать жесткие меры для борьбы с эпидемией», — считают экономисты.
Ориентироваться на опыт других стран предлагается также, обеспечивая поддержку экономики: предприятиям, гражданам и банкам необходимо 5–10 триллионов рублей.
«Правительство должно рассмотреть возможность безусловных трансферов, существенных разовых выплат пенсионерам и малоимущим. <…> Главное — это масштаб мер по поддержке экономики и финансовой системы», — пишут авторы, указывая, что пока заявленных правительством сумм «абсолютно недостаточно».
Кроме того, по их мнению, уже сейчас стоит прорабатывать адекватный план возвращения к нормальной жизни после карантина, чтобы избежать новой волны эпидемии. Также следует снизить цены на товары первой необходимости, для этого необходимо обнулить импортные пошлины, отменить контрсанкции и отказаться от приоритета отечественной фармацевтической продукции и медтехники.
Эксперты настаивают, что действовать нужно «чем раньше, тем лучше», не экономить бюджетные деньги и не скрывать от граждан информацию, пусть даже она будет негативной.
«Ни в коем случае нельзя медлить с принятием этих мер — иначе экономический спад будет глубоким, а потери жизней — значительными», — подытожили в обращении, под которым подписались 14 человек.
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