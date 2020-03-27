Попытка обиженного водителя остановить каршеринг на Петроградке попала на видео. Соседнему «Ларгусу» не повезло
Дорожный конфликт в Петроградском районе зафиксировал видеорегистратор очевидца.
Видео появилось в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» ночью 27 марта. Сам инцидент имел место накануне около 16:30 на перегруженной транспортом Новоладожской улице после съезда с моста Бетанкура. Что-то не поделили автомобилисты из Subaru и Nissan Qashkai сервиса «Яндекс.Драйв». Начало спора автор ролика не застал.
На записи видно, как водитель и пассажирка «Субару», выскочив из машины, пытались остановить каршеринг, но тот сдал задом и, ударив ехавший за ним Lada Largus, скрылся. Женщина упала на асфальт, но поднялась сама. Видимо, обошлось без серьёзных травм. Пара на Subaru тоже уехала, и попавший под раздачу водитель «Ларгуса» остался на месте ДТП один.
«Весеннее обострение», – комментируют подписчики «ДТП и ЧП», осуждающие и людей из «Субару», и, видимо, по привычке, пользователя каршеринга.