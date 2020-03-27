В ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса

Европейский парламент одобрил предложенные Еврокомиссией меры по борьбе с эпидемией нового коронавируса. В частности, они предусматривают выделение €37 млрд для защиты европейской экономики от последствий распространения заболевания.
За принятие предложенных мер проголосовало подавляющее большинство депутатов — 683, один выступил против, еще четверо воздержались, передает 27 марта РБК со ссылкой на Politico.
Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о запуске рекордной по масштабу программы покупки облигаций на сумму 750 млрд евро. В рамках программы будут приобретаться как государственные, так и корпоративные бумаги. Цель интервенции ЕЦБ — оказать поддержку финансовой сфере и стабилизировать рынок госдолга стран Южной Европы, которые могут столкнуться с повышением выплат по облигациям из-за опасений инвесторов о способности властей расплатиться по счетам.
Параллельно правительство ФРГ анонсировало, что предоставит 750 млрд евро на поддержку экономики в период кризиса. Министр финансов Германии Питер Альтмайер назвал это первым шагом по борьбе с экономическими последствиями эпидемии нового коронавируса. В то же время Италия смогла выделить на помощь собственной экономике менее 30 млрд евро.
Евросоюз должен высвободить масштабные средства для помощи пострадавшим от COVID-19 экономикам, в частности Италии и другим странам, которые испытывают финансовые трудности, написал в статье для газеты The Guardian бывший глава ЕЦБ Марио Драги. По его словам, средства на такую помощь должны быть предоставлены или ЕЦБ в виде покупки им облигаций госдолга стран, или из антикризисного фонда стран еврозоны (European Stability Mechanism) объемом более 400 млрд евро.