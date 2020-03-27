В ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса

Европейский парламент одобрил предложенные Еврокомиссией меры по борьбе с эпидемией нового коронавируса. В частности, они предусматривают выделение €37 млрд для защиты европейской экономики от последствий распространения заболевания.



За принятие предложенных мер проголосовало подавляющее большинство депутатов — 683, один выступил против, еще четверо воздержались, передает 27 марта РБК со ссылкой на Politico.



Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о запуске рекордной по масштабу программы покупки облигаций на сумму 750 млрд евро. В рамках программы будут приобретаться как государственные, так и корпоративные бумаги. Цель интервенции ЕЦБ — оказать поддержку финансовой сфере и стабилизировать рынок госдолга стран Южной Европы, которые могут столкнуться с повышением выплат по облигациям из-за опасений инвесторов о способности властей расплатиться по счетам.

