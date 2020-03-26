Предприниматель Марк Броновский возвращается под крыло тюремщиков. Приговор в суде лишил его сознания
Новый приговор за мошенничество с НДС отправил петербургского предпринимателя Марка Броновского в колонию на 10 лет. Предыдущий суд отпустил его на свободу, а нынешний лишил сознания.
О приговоре 26 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Броновского приговорили за мошенничество с НДС на 590 млн рублей в период с 2010 по 2014 годы. Якобы бывший вице-президент крупного таможенного брокера «Сотранс» и А. Броновский, предположительно отец Марка Александр, создали ОПГ и привлекли в нее подчиненных.
По предыдущим эпизодам Марка Броновского приговорили к шести годам и 10 месяцам, но отпустили из зала суда, так как несколько лет он сидел в СИЗО. После освобождения он требовал от системы федеральной службы исполнения наказаний 666 тысяч рублей за то, что ему приходилось делить камеру с курящими и прочими, неприятными личностями. Суд ему отказал.
После оглашения нового приговора 26 марта он был взят под стражу и упал в обморок, но вскоре пришел в себя. Госпитализация ему не понадобилась.