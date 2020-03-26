Предприниматель Марк Броновский возвращается под крыло тюремщиков. Приговор в суде лишил его сознания

Новый приговор за мошенничество с НДС отправил петербургского предпринимателя Марка Броновского в колонию на 10 лет. Предыдущий суд отпустил его на свободу, а нынешний лишил сознания.



О приговоре 26 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Броновского приговорили за мошенничество с НДС на 590 млн рублей в период с 2010 по 2014 годы. Якобы бывший вице-президент крупного таможенного брокера «Сотранс» и А. Броновский, предположительно отец Марка Александр, создали ОПГ и привлекли в нее подчиненных.

