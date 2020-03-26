США обвиняет президента Венесуэлы в наркоторговле. Его назвали членом «Картеля солнц» и пообещали 15 млн долларов за помощь в поимке

Министерство юстиции США предъявило обвинения в наркоторговле и хранении оружия президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Об этом 26 марта сообщается на сайте ведомства.



Как считают американские власти, Мадуро якобы был одним из лидеров наркокартеля Cartel de Los Soles («Картель солнц») и занимался переправкой наркотиков из Колумбии через Венесуэлу в США. Обвинение звучит чуть ли не политически: таким образом, уверены в Минюсте США, Мадуро пытался «подорвать здоровье и благополучие» американцев.



По каждому из четырех пунктов обвинения, предъявленных президенту Венесуэлы, американское законодательство предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. За помощь в его поимке власти США обещают награду в 15 млн долларов.

