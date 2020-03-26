Замглавы Минобрнауки назначен антикризисный управляющий Омельчук

Премьер-министр России Михаил Мишустин 26 марта назначил заместителем министра науки и высшего образования Андрея Омельчука, распоряжение опубликовано на сайте правительства.
«Назначить Омельчука Андрея Владимировича заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации», — говорится в нём.
36-летний Андрей Омельчук в 2006 году с отличием окончил Тюменский индустриальный университет по специальности «Антикризисное управление», квалификация экономист-менеджер, до 2016 года работал в альма-матер. С декабря 2016 года по июль 2018 года работал заместителем директора департамента финансов, организации бюджетного процесса, методологии и экономики образования и науки Минобрнауки. С июля 2018 года по апрель 2019 года работал в должности заместителя директора департамента экономической политики ведомства. В апреле 2019 года Омельчук возглавил данный департамент. Кандидат экономических наук.