На третьем судебном круге устояло мнение, что оппонент историка Соколова его концепцию не воровал. Обвиняемый в убийстве должен Понасенкову денег

Об этом 26 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Адвокаты Соколова пытались оспорить решение Санкт-Петербургского городского суда, который после слушаний на районном уровне передумал полностью отказывать Понасенкову в удовлетворении иска.

Обвиняемый в убийстве историк Олег Соколов должен публично признать, что был не прав, когда на лекции в СПбГУ обвинил своего оппонента Евгения Понасенкова в краже исторической концепции и всячески его оскорблял. Адвокатам Соколова на кассационном заседании в Петербурге отказали.

Сперва последний требовал 6 млн рублей как компенсацию морального вреда — за слова Соколова, сказанные в ролике на YouTube и во время лекции в СПбГУ, но ему отказали вовсе. На следующем уровне частично иск был удовлетворен, но его оспорили уже со стороны Соколова.

В итоге на сегодняшний день решено признать «не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Понасенкова» высказывания перед студентами.

Кроме того, за обвиняемым в убийстве аспирантки историком остается долг в десять тысяч рублей.

Расследование дела об убийстве и незаконном хранении оружия подошло к логическому завершению и возвращается в Петербург из Москвы, где историк проходил психологическую экспертизу и был признан вменяемым. В пятницу будет рассмотрено ходатайство о продлении ему меры пресечения.