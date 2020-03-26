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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 18:05
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Страны «Большой двадцатки» создают «единый фронт» борьбы с коронавирусом и выделяют 5 трлн долларов

Лидеры G20 провели 26 февраля экстренное виртуальное заседание, которое было посвящено пандемии COVID-2019.

«Беспрецедентная пандемия COVID-2019 является мощным напоминанием о нашей взаимосвязанности и уязвимости. Вирус не знает границ. Борьба с этой пандемией требует скоординированного, широкомасштабного и научно обоснованного глобального ответа. Мы твердо намерены выступить единым фронтом», — говорится 26 марта в заявлении лидеров G20.

Крупнейшие экономики мира договорились о выделении ВОЗ средств для борьбы с COVID-2019. Лидеры «двадцатки» также остановились и на экономических мерах, чтобы поддержать мировую экономику. В частности, они попросили МВФ и Всемирный банк оказать помощь развивающимся странам.

«Мы вкладываем более 5 триллионов долларов в мировую экономику в рамках <...> противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии», — говорится в заявлении.

Напомним, что от России в виртуальном форуме G20 принимали участие президент Владимир Путин, министр финансов Антон Силуанов и шерпа Российской Федерации в «Группе двадцати» Светлана Лукаш.

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Комментарии (2)

260551481
Нужно назначить главным Путина и генподрядчиком Ротенберга !!!
***_555
ВВП призвал отменить санкции и "убрать барьеры". Неужто отменит запрет на импорт из ЕС?
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