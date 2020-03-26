Страны «Большой двадцатки» создают «единый фронт» борьбы с коронавирусом и выделяют 5 трлн долларов

Лидеры G20 провели 26 февраля экстренное виртуальное заседание, которое было посвящено пандемии COVID-2019.



«Беспрецедентная пандемия COVID-2019 является мощным напоминанием о нашей взаимосвязанности и уязвимости. Вирус не знает границ. Борьба с этой пандемией требует скоординированного, широкомасштабного и научно обоснованного глобального ответа. Мы твердо намерены выступить единым фронтом», — говорится 26 марта в заявлении лидеров G20.

Крупнейшие экономики мира договорились о выделении ВОЗ средств для борьбы с COVID-2019. Лидеры «двадцатки» также остановились и на экономических мерах, чтобы поддержать мировую экономику. В частности, они попросили МВФ и Всемирный банк оказать помощь развивающимся странам.