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26.03.2020 16:37
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В Петербурге во время прогулки в детском саду умерла трёхлетняя девочка

Тело трёхлетней девочки нашли на территории детского садика в Калининском районе Петербурга 26 марта. Об этом сообщает городской следственный комитет.

По предварительной версии, ребёнок получил травму во время прогулки на детской площадке. По информации «Фонтанки», речь идёт о детском саде № 100 на улице Веденеева. Девочка потеряла сознание во время прогулки. На место вызвали медиков, но спасти ребенка не удалось.

Заведующая детским садом № 100 Светлана Гришина в разговоре с «Фонтанкой» от комментариев отказалась. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

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