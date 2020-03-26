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26.03.2020 16:43
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КАД между Софийской и Обуховской Обороны сузят на месяц из-за дорожных работ

Планово-предупредительные работы на месяц ограничат движение на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга. Дорожники будут поочередно перекрывать по две полосы движения на внутреннем кольце.

Как сообщает 26 марта пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 1 по 15 апреля на 59-м километре внутреннего кольца КАД, на участке между развязками с Софийской улицей и проспектом Обуховской Обороны, будут перекрыты первая и вторая полосы движения. Затем с 16 по 30 апреля закроют проезд по третьей и четвертой полосам.

На оставшихся для проезда полосах на время работ скорость движения будет ограничена до 50 км/ч.

Работы будут вестись круглосуточно, в три смены. Выполнит их ООО «ЕвроТрансСтрой». Подрядчик заменит деформационный шов и опорные части пролётного строения эстакады с подъёмом пролётного строения гидравлическими домкратами. Работы будут вестись ниже уровня проезжей части — в подэстакадном пространстве.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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