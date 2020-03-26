Планово-предупредительные работы на месяц ограничат движение на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга. Дорожники будут поочередно перекрывать по две полосы движения на внутреннем кольце.



Как сообщает 26 марта пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 1 по 15 апреля на 59-м километре внутреннего кольца КАД, на участке между развязками с Софийской улицей и проспектом Обуховской Обороны, будут перекрыты первая и вторая полосы движения. Затем с 16 по 30 апреля закроют проезд по третьей и четвертой полосам.