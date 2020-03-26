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26.03.2020 15:46
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Европа подождет. Макрон ждал, пока Путин закончит отвечать на вопросы настойчивого петербуржца

Запланированные на 26 марта телефонные переговоры президентов России и Франции начались позже, так как Владимир Путин остался, чтобы завершить встречу с представителями бизнеса.

«Но [Эммануэль] Макрон обидится на вас. Я скажу, что это вы виноваты. Как вас зовут?» — обратился 26 марта Владимир Путин к желавшему задать ему вопрос бизнесмену в то время, как его уже звали на телефонный разговор с главой Французской Республики.

За несколько минут до этого Путин попросил узнать, готов ли к переговорам «коллега» из Франции, после чего извинился перед собравшимися за то, что ему пора идти. Однако Владислав Жукович из петербургской «Опоры России» попросил задать последний вопрос.

«Преемственность российского бизнеса, основанная на традиционных российских ценностях» — так свою тему обозначил петербуржец. По его словам, в современных бизнес-школах дают западный подход, хотя Жукович уверен: у нас также есть свои примеры для подражания даже из других времен. Глава государства подчеркнул важность традиций, однако заявил, что важнее — «практическая жизнь».

Напомним, что сегодня, 26 марта, Путин провел встречу с представителями предпринимательского сообщества, которую транслировал телеканал «Россия 24». Он заверил бизнес, что стоит готовиться к завершению пандемии COVID-2019.

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Комментарии (4)

AlexD_5e4d906bdb0e6
Какой важный и соответствующий ситуации вопрос!
SNOW
Эти все путинские неуклюжие псевдо-экспромты и рояли в кустах. Давно известно, что никто ничего "от себя" на таких встречах не говорит. Все срежиссировано. Да и такие формулировки вопроса нормальные люди не используют.
Kit.
Царя попросили вернуть крепостное право?
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