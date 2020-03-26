Европа подождет. Макрон ждал, пока Путин закончит отвечать на вопросы настойчивого петербуржца

Запланированные на 26 марта телефонные переговоры президентов России и Франции начались позже, так как Владимир Путин остался, чтобы завершить встречу с представителями бизнеса.

«Но [Эммануэль] Макрон обидится на вас. Я скажу, что это вы виноваты. Как вас зовут?» — обратился 26 марта Владимир Путин к желавшему задать ему вопрос бизнесмену в то время, как его уже звали на телефонный разговор с главой Французской Республики.

За несколько минут до этого Путин попросил узнать, готов ли к переговорам «коллега» из Франции, после чего извинился перед собравшимися за то, что ему пора идти. Однако Владислав Жукович из петербургской «Опоры России» попросил задать последний вопрос.