Представитель ВОЗ от России: Карантин в Москве не нужен, а принятые меры беспрецедентно хороши

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения от России Мелита Вуйнович считает, что вводить карантин в России и в Москве в частности преждевременно. Обращение Путина о мерах борьбы с коронавирусом, по ее мнению, стоило бы показать всем странам.

Слова Вуйнович 26 марта приводит ТАСС. Представитель ВОЗ отметила, что другим странам было бы полезно прислушаться к словам президента Владимира Путина и перенять российский опыт. То, что было сделано для борьбы с распространением вируса, по ее мнению, «замечательно», потому что мера не одна, а сразу комплекс. «Россия практически опередила инфекции своей подготовленностью», — уверена Вуйнович. Отдельно она отметила то, что делается в аэропортах. «Это беспрецедентно хорошая мера, потому что все в аэропортах хорошо делается, есть тестирование для прилетающих, самоизоляция или изоляция на 14 дней. Меры усиливаются не только в аэропортах, но и в других точках пересечения», — уверена представитель ВОЗ. Вуйнович добавила, что после выступления Путина хотела попросить его высказаться и в ВОЗ, перед всеми странами.