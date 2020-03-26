Представитель ВОЗ от России: Карантин в Москве не нужен, а принятые меры беспрецедентно хороши
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения от России Мелита Вуйнович считает, что вводить карантин в России и в Москве в частности преждевременно. Обращение Путина о мерах борьбы с коронавирусом, по ее мнению, стоило бы показать всем странам.
Слова Вуйнович 26 марта приводит ТАСС. Представитель ВОЗ отметила, что другим странам было бы полезно прислушаться к словам президента Владимира Путина и перенять российский опыт. То, что было сделано для борьбы с распространением вируса, по ее мнению, «замечательно», потому что мера не одна, а сразу комплекс. «Россия практически опередила инфекции своей подготовленностью», — уверена Вуйнович. Отдельно она отметила то, что делается в аэропортах. «Это беспрецедентно хорошая мера, потому что все в аэропортах хорошо делается, есть тестирование для прилетающих, самоизоляция или изоляция на 14 дней. Меры усиливаются не только в аэропортах, но и в других точках пересечения», — уверена представитель ВОЗ. Вуйнович добавила, что после выступления Путина хотела попросить его высказаться и в ВОЗ, перед всеми странами.
Она также отметила. что пока карантин в стране не нужен, ведь если «Россия и Москва могут соблюдать самодисциплину, будет гораздо легче пройти через этот период без тяжелых карантинов, когда вирус угрожает всем».
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам накануне. Он объявил каникулы, перенес голосование по конституции и пообещал денег.
Мелита Вуйнович училась медицине в Сербии и окончила магистратуру как менеджер в этой отрасли. Начала работать в сербском представительстве ВОЗ в 2003 году, после стала главой представительства в Казахстане, перебралась в Россию в 2017 году.