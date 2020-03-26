В украинской Раде заговорили о помощи от России в борьбе с коронавирусом
Украинский парламент близок к радикальным шагам — избранники народа заговорили о необходимости помощи от «страны-агрессора». 26 марта депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович заявил о том, что официальный Киев должен обратиться за помощью к России в связи с пандемией коронавируса.
«Я думаю, что надо обратиться к России за помощью. Ничего здесь постыдного нет: когда речь идет о жизни людей, это надо делать», — цитирует политика NewsOne.
Рабинович считает, что Киев должен «прекратить заигрывания» с так называемыми стратегическими партнерами, которые обещали помочь Украине, но так этого и не сделали. Теперь страна осталась «один на один» с пандемией.
В ходе выступления депутат Рады подчеркнул, что сейчас Украине помогает только Китай, который Киев «благодаря своей отдаленности не сумел декоммунизировать». По его словам, Украине стоит извиниться перед Пекином.
Напомним, накануне на Украине объявили 30-дневный режим чрезвычайной ситуации по всей стране. По официальным данным украинского министерства здравоохранения, число зараженных коронавирусом нового типа на Украине достигло 156 человек, умерли минимум трое. Но даже официальные власти признают, что эта статистика далека от истинной картины — в стране элементарно отсутствуют тест-системы на коронавирус.