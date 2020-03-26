В украинской Раде заговорили о помощи от России в борьбе с коронавирусом

Украинский парламент близок к радикальным шагам — избранники народа заговорили о необходимости помощи от «страны-агрессора». 26 марта депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович заявил о том, что официальный Киев должен обратиться за помощью к России в связи с пандемией коронавируса.

«Я думаю, что надо обратиться к России за помощью. Ничего здесь постыдного нет: когда речь идет о жизни людей, это надо делать», — цитирует политика NewsOne.

Рабинович считает, что Киев должен «прекратить заигрывания» с так называемыми стратегическими партнерами, которые обещали помочь Украине, но так этого и не сделали. Теперь страна осталась «один на один» с пандемией.

