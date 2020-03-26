«Семь нерабочих дней — это не каникулы».Из-за коронавируса Собянин закрывает рестораны, парки и даже магазины

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что будет закрыто в столице в президентскую неделю нерабочих дней для противодействия распространению COVID-2019. У москвичей не получится ни сходить на обед, ни подстричься, ни приодеться.

Ограничительные меры опубликованы на официальном сайте Собянина 27 марта. На время приостановят работу рестораны, кафе, бары, столовые. Исключением станут те, кто может работать на вынос или же доставлять еду.



Временно прекращается работа объектов розничной торговли. Только продовольственные магазины и аптеки будут работать без ограничений.

