«Семь нерабочих дней — это не каникулы».Из-за коронавируса Собянин закрывает рестораны, парки и даже магазины
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что будет закрыто в столице в президентскую неделю нерабочих дней для противодействия распространению COVID-2019. У москвичей не получится ни сходить на обед, ни подстричься, ни приодеться.
Ограничительные меры опубликованы на официальном сайте Собянина 27 марта. На время приостановят работу рестораны, кафе, бары, столовые. Исключением станут те, кто может работать на вынос или же доставлять еду.
Временно прекращается работа объектов розничной торговли. Только продовольственные магазины и аптеки будут работать без ограничений.
Для посещения закрываются ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парк «Зарядье», ПКиО «Сокольники», музей-усадьба «Кусково».
На время нельзя будет оказывать услуги, которые требуют личного присутствия человека. Сюда попадают салоны красоты. В это время можно оказывать только медицинские, социальные, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, а также похоронные.
Курьеры и службы доставки могут работать в обычном режиме. Также будет работать общественный транспорт.
«Семь нерабочих дней — это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19. <...> С 28 марта по 5 апреля 2020 г. вводятся дополнительные ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей», — резюмировал Собянин.