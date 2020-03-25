FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +6
77.79р84.15р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 22:49
7
Печать

После обращения Путина петербургское правительство ушло на совещание. Беглов обещает помочь безработным и льготникам

Губернатор Александр Беглов прокомментировал обращение президента России к гражданам. По его словам, в правительстве Петербурга уже решают, что сделать в первую очередь, чтобы поддержать жителей и экономику.

О мерах поддержки петербуржцев на фоне пандемии коронавируса губернатор рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 25 марта. Он отметил, что в данный момент правительство обсуждает первоочередные мероприятия, чтобы обеспечить устойчивость экономики и поддержать горожан. Например, рассматривается вопрос об увеличении пособий по безработице.

О приоритете жизни и здоровья граждан несколько часов назад говорил Владимир Путин, и это, как отметил Беглов, «то, чего ждал каждый». После обращения президента уже подсчитали, что дополнительные выплаты на детей до 3 лет в Петербурге смогут получить более 61 тысячи семей. Кроме того, в городе на полгода продлили выплату субсидии на «коммуналку», которую получают льготники.

Владимир Путин в 18-минутном обращении перенёс дату голосования по Конституции, пообещал дополнительные 5 тысяч рублей в месяц семьям с детьми до трёх лет, поручил довести пособия по безработице до МРОТ и объявил следующую неделю выходной за счет работодателя. Полностью обращение к нации можно посмотреть на «Фонтанке».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

Udgin2
Г-н беглов уже помог, лишив льготников лекарств по осени, в частности исключив из бюджета деньги на инсулин. И кинул их на метро. Предлагаю организовать петицию по замене беглова на Собянина.
guess
Господа из правительства, а как поступать тем, кому работодатель сказал денег нет, берите отпуск за свой счет на следующей неделе?
Qqq1
Господин Губернатор! В Москве Собянин доплачивает пенсионерам по 4 тыс , Хоть как то помогая им выжить, а в Питере опять тишина, почему?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний