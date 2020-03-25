После обращения Путина петербургское правительство ушло на совещание. Беглов обещает помочь безработным и льготникам

Губернатор Александр Беглов прокомментировал обращение президента России к гражданам. По его словам, в правительстве Петербурга уже решают, что сделать в первую очередь, чтобы поддержать жителей и экономику.



О мерах поддержки петербуржцев на фоне пандемии коронавируса губернатор рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 25 марта. Он отметил, что в данный момент правительство обсуждает первоочередные мероприятия, чтобы обеспечить устойчивость экономики и поддержать горожан. Например, рассматривается вопрос об увеличении пособий по безработице.

