После обращения Путина петербургское правительство ушло на совещание. Беглов обещает помочь безработным и льготникам
Губернатор Александр Беглов прокомментировал обращение президента России к гражданам. По его словам, в правительстве Петербурга уже решают, что сделать в первую очередь, чтобы поддержать жителей и экономику.
О мерах поддержки петербуржцев на фоне пандемии коронавируса губернатор рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 25 марта. Он отметил, что в данный момент правительство обсуждает первоочередные мероприятия, чтобы обеспечить устойчивость экономики и поддержать горожан. Например, рассматривается вопрос об увеличении пособий по безработице.
О приоритете жизни и здоровья граждан несколько часов назад говорил Владимир Путин, и это, как отметил Беглов, «то, чего ждал каждый». После обращения президента уже подсчитали, что дополнительные выплаты на детей до 3 лет в Петербурге смогут получить более 61 тысячи семей. Кроме того, в городе на полгода продлили выплату субсидии на «коммуналку», которую получают льготники.
Владимир Путин в 18-минутном обращении перенёс дату голосования по Конституции, пообещал дополнительные 5 тысяч рублей в месяц семьям с детьми до трёх лет, поручил довести пособия по безработице до МРОТ и объявил следующую неделю выходной за счет работодателя. Полностью обращение к нации можно посмотреть на «Фонтанке».