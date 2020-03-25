Из-за коронавируса в Исландии будут следить за перемещениями каждого жителя
Правительство Исландии предпринимает новые меры, чтобы сократить распространение коронавируса по острову, передает 25 марта корреспондент «Фонтанки». Директорат по здравоохранению и Агентство по защите населения разрабатывают новое мобильное приложение, которое будет следить за перемещениями владельца телефона. Выпуск приложения ожидается уже на следующей неделе.
Приложение будет полезно в том случае, если у владельца смартфона в будущем обнаружат коронавирус. По нему можно будет отследить, где и с какими людьми контактировал зараженный. В вопросе обязательности использования приложения власти полагаются на ответственность граждан.
В среду 25 мая главный инфекционный врач Исландии Тсоролфур Гуднасон (Thorolfur Gudnason) рассказал журналистам, что в 60% случаев все обнаруженные зараженные на этой неделе уже находились в карантине. По его словам, это демонстрирует эффективность строгих правил карантина. Он отметил, что в Исландии вирус распространяется гораздо медленнее чем в других странах Европы. С этой недели в Исландии запрещено собираться в группы более 20 человек и находиться ближе, чем на расстоянии двух метров друг от друга.
По данным на 25 марта, в Исландии обнаружено 737 зараженных коронавирусом, из них 15 человек госпитализировано, а двое находятся в отделении интенсивной терапии. 669 человек помещены в изоляцию, ещё 9 013 человек находятся в карантине. Взято на анализ 11 727 образцов. 68 человек уже восстановились после заражения.