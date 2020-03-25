Из-за коронавируса в Исландии будут следить за перемещениями каждого жителя

Правительство Исландии предпринимает новые меры, чтобы сократить распространение коронавируса по острову, передает 25 марта корреспондент «Фонтанки». Директорат по здравоохранению и Агентство по защите населения разрабатывают новое мобильное приложение, которое будет следить за перемещениями владельца телефона. Выпуск приложения ожидается уже на следующей неделе.

Приложение будет полезно в том случае, если у владельца смартфона в будущем обнаружат коронавирус. По нему можно будет отследить, где и с какими людьми контактировал зараженный. В вопросе обязательности использования приложения власти полагаются на ответственность граждан.