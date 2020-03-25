Новгородский губернатор сообщил о возможно втором заболевшем новым коронавирусом в регионе
Губернатор соседней Новгородской области Андрей Никитин сообщил 25 марта о, возможно, втором случае заболевания новым коронавирусом в регионе.
«Последняя информация, озвученная на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции: еще одна проба от жителя Великого Новгорода отправлена на подтверждение в Москву», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», отметив, что анализ на коронавирус у супруги мужчины отрицательный, семья без детей вернулась из Европы и находится в инфекционной больнице.
Напомним, в Петербурге за минувшие сутки новых случаев заболевания коронавирусом нового типа не зафиксировано.