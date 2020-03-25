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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 19:05
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Новгородский губернатор сообщил о возможно втором заболевшем новым коронавирусом в регионе

Губернатор соседней Новгородской области Андрей Никитин сообщил 25 марта о, возможно, втором случае заболевания новым коронавирусом в регионе.

«Последняя информация, озвученная на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции: еще одна проба от жителя Великого Новгорода отправлена на подтверждение в Москву», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», отметив, что анализ на коронавирус у супруги мужчины отрицательный, семья без детей вернулась из Европы и находится в инфекционной больнице.

Напомним, в Петербурге за минувшие сутки новых случаев заболевания коронавирусом нового типа не зафиксировано.

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Комментарии (1)

Sergei-2020
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить. Ф. Раневская
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