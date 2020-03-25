Градостроительный совет Петербурга перешел на «удаленку»

Градостроительный совет для сдерживания коронавирусной инфекции 25 марта проводит удаленное заседание. Члены совета рассматривают два строительных проекта и два эскиза памятников. Об этом сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре.



«В связи с необходимостью соблюдения мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции очередное заседание Градостроительного совета при Правительстве Санкт-Петербурга проходит в форме заочного рассмотрения проектов и дистанционного голосования по ним», — говорится на сайте КГА.