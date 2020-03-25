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Путин обратился к нации по коронавирусу. Онлайн

25.03.2020 16:32
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Градостроительный совет Петербурга перешел на «удаленку»

Градостроительный совет для сдерживания коронавирусной инфекции 25 марта проводит удаленное заседание. Члены совета рассматривают два строительных проекта и два эскиза памятников. Об этом сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре.

«В связи с необходимостью соблюдения мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции очередное заседание Градостроительного совета при Правительстве Санкт-Петербурга проходит в форме заочного рассмотрения проектов и дистанционного голосования по ним», — говорится на сайте КГА.

Членам совета в течение дня предстоит прислать обратную связь о четырех проектах. Первым в повестке идет архитектурно-градостроительный облик коммерческого объекта с двухуровневым подземным гаражом на проспекте Энгельса, 107.

Вторым номером — эскиз застройки территории в границах Парашютной улицы, проспекта Королева, Арцеуловской аллеи и Плесецкой улицы.

А также на повестке два памятника: воинам-десантникам Жукову С.В., Тимошинину К.В., Хворстухину И.С., Щемлеву Д.С. в парке Боевого братства и российскому промышленнику Николаю Путилову на проспекте Стачек, у дома 47, литера Ш.

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