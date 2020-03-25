Гранит из карьера в Ленобласти стал частью арт-инсталляции «Новые руины» у «Манежа»
Для уличной инсталляции «Новые руины» около ЦВЗ «Манеж» использовали шесть гранитных камней весом от 3 до 15 тонн. Как сообщили «Фонтанке» в «Группе ЛСР», камни везли за 200 километров из карьера «Ровное» в Приозерском районе Ленобласти, входящего в производственный комплекс «Гранит-Кузнечное».
Для участия в проекте пригласили художников по гранитному камню из разных городов — они высекают на граните изображения с помощью кувалды и скарпелей. Мастера сами выбрали подходящие камни на карьере.
— Когда к нам обратились сотрудники «Манежа» с просьбой предоставить им материал для будущих работ, мы, не задумываясь, согласились, — говорит Василий Кострица, заместитель генерального директора по строительным материалам «Группы ЛСР». — Гранит — традиционный строительный материал, который используется с момента основания Санкт-Петербурга. Он идет не только на набережные, но и облицовку зданий и строительство дорог. Также гранитные камни используются и в ландшафтном дизайне, а теперь еще и для создания произведений искусства.
Инсталляция размещена у западного фасада ЦВЗ «Манеж» до 31 мая.