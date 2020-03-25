Песков рассказал, как себя чувствует президент после посещения инфекционной больницы в Коммунарке

После посещения Владимиром Путиным стационара в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, его пресс-секретарю пришлось отвечать на многочисленные вопросы о здоровье главы государства. Особенно после того, как стало известно, что отменен анонсированный накануне визит президента в Петербург.



«Тьфу-тьфу-тьфу, хорошо», — сказал 25 марта Песков журналистам на вопрос о самочувствии главы государства.



Во время визита в инфекционную больницу президента переодели в специальный костюм: желтый комбинезон, синие перчатки, белые бахилы и черную маску. На перчатки ему нанесли дезинфицирующий раствор. Путин пообщался в Коммунарке с главврачом, персоналом и пациентами.

