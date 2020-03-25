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25.03.2020 12:57
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ЗакС открывает петербургские крыши, но с условием. Депутаты хотят легализовать экскурсии руферов

Петербургские парламентарии приняли в первом законе поправки, которые вносят в закон о туристской деятельности посещение крыш. Раньше с нелегалами собирался бороться Смольный.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 25 марта, на заседании ЗакСа 39 депутатов проголосовали за, один против, двое — воздержались. Сам текст поправки напрямую не говорит о кровлях: он меняет абзац, описывающий культурно-познавательный туризм. Теперь в это понятие входит «посещение туристами исторических, социально-культурных, природных объектов и иных объектов, специально оборудованных для проведения экскурсий, в Санкт-Петербурге». Но автор законопроекта Денис Четырбок не скрывает, что речь идет именно о крышах.

Парламентский комитет по законодательству еще 20 февраля поддержал эту инициативу. На данный момент только одна крыша в городе оборудована для легальных экскурсий: на Лиговском проспекте, 65. Ранее «Фонтанка» подробно писала о теневом рынке руферов. Этот вопрос в Смольном обсуждали еще год назад. Кроме того, губернатор Александр Беглов собирался до конца 2019 года полностью перекрыть крыши для нелегальных экскурсий.

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Комментарии (2)

ZAP
Крыши - частнаая собственность жильцов. Закон незаконный!
Павел Михайлов
А крыши потом депутаты чинить будут?
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