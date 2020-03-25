ЗакС открывает петербургские крыши, но с условием. Депутаты хотят легализовать экскурсии руферов

Петербургские парламентарии приняли в первом законе поправки, которые вносят в закон о туристской деятельности посещение крыш. Раньше с нелегалами собирался бороться Смольный.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 25 марта, на заседании ЗакСа 39 депутатов проголосовали за, один против, двое — воздержались. Сам текст поправки напрямую не говорит о кровлях: он меняет абзац, описывающий культурно-познавательный туризм. Теперь в это понятие входит «посещение туристами исторических, социально-культурных, природных объектов и иных объектов, специально оборудованных для проведения экскурсий, в Санкт-Петербурге». Но автор законопроекта Денис Четырбок не скрывает, что речь идет именно о крышах.