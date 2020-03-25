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25.03.2020 07:07
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Баррель Brent снова пробивал отметку 28 долларов, но потом замер возле

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов 25 марта выросла 2,9 процента до 27,8 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE по состоянию на 07:00 мск.

В 04:30 мск баррель Brent пробивал отметку в 28 долларов и торговался на уровне 28,16 за баррель.

Стоимость нефти марки WTI выросла на 5,3% — до 24,6 доллара за баррель.

В ходе торгов 24 марта стоимость нефти Brent выросла на 3,6% — до 28,01 доллара за баррель.

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Комментарии (1)

First
Что то не заметил снижение цены на заправке.
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