Баррель Brent снова пробивал отметку 28 долларов, но потом замер возле

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов 25 марта выросла 2,9 процента до 27,8 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE по состоянию на 07:00 мск.



В 04:30 мск баррель Brent пробивал отметку в 28 долларов и торговался на уровне 28,16 за баррель.



Стоимость нефти марки WTI выросла на 5,3% — до 24,6 доллара за баррель.



В ходе торгов 24 марта стоимость нефти Brent выросла на 3,6% — до 28,01 доллара за баррель.

