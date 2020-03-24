240 умерших за сутки. Число жертв нового коронавируса во Франции перевалило за тысячу
Число умерших от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, превысило во Франции уровень в 1 тыс. человек. Об этом сообщил 24 марта глава Управления здравоохранения страны Жером Саломон.
🔴 DIRECT #Coronavirus #Covid19 Suivez le point de situation du 24 mars en direct 🎙 Par le Pr Jérôme Salomon, Directeur général de la Santé https://t.co/8VOQzeGz16— Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) March 24, 2020
"По данным, поступившим из больниц, число умерших от болезни, вызываемой коронавирусом, составило 1,1 тыс. человек, то есть увеличилось на 240 за сутки <...> Число заразившихся возросло за сутки почти на 2,5 тыс. и составляет 22,3 тыс. человек", - сказал Саломон. По его словам в настоящее время в стране госпитализированы 10176 пациентов с коронавирусом, 2516 из них пребывают в тяжелом состоянии.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, число жертв нового коронавируса составляет более 400 тыс. человек, умерли 18 227 человек. Число зараженных коронавирусом в России у 24 марта выросло на 57 случаев — до 495 человек.