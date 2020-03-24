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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 22:28
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240 умерших за сутки. Число жертв нового коронавируса во Франции перевалило за тысячу

Число умерших от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, превысило во Франции уровень в 1 тыс. человек. Об этом сообщил 24 марта глава Управления здравоохранения страны Жером Саломон.

"По данным, поступившим из больниц, число умерших от болезни, вызываемой коронавирусом, составило 1,1 тыс. человек, то есть увеличилось на 240 за сутки <...> Число заразившихся возросло за сутки почти на 2,5 тыс. и составляет 22,3 тыс. человек", - сказал Саломон. По его словам в настоящее время в стране госпитализированы 10176 пациентов с коронавирусом, 2516 из них пребывают в тяжелом состоянии.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, число жертв нового коронавируса составляет более 400 тыс. человек, умерли 18 227 человек. Число зараженных коронавирусом в России у 24 марта выросло на 57 случаев — до 495 человек.

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