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24.03.2020 21:10
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Жалобы на дорогую гречку и тушенку выслушает Смольный. Власти Петербурга открывают «горячую линию»

Жалобы жителей Петербурга на повышение цен в магазинах на товары первой необходимости примут на «горячей линии». Об этом «Фонтанке» сообщил 24 марта представитель городского Центра контроля качества товаров работ и услуг.

Каждый будний день, с 9.00 до 18.00 по многоканальному телефону 8(812)498-85-01 принимаются обращения жителей Санкт-Петербурга и организаций об отсутствии товаров первой необходимости в магазинах, о росте цен на эти товары и по вопросам защиты прав потребителей.

«Информацию проанализируют в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга и примут необходимые меры», - уточнили в Центре контроля качества товаров работ и услуг.

Повышенный спрос на ряд позиций, в частности гречу и туалетную бумагу, стал наблюдаться после сообщения о пандемии COVID-19 и карантинных мерах. Ретейлеры заявили, что запасов на складах хватит на 8 недель. Вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что Россия ограничит экспорт продуктов первой необходимости, если на внутреннем рынке возникнет их дефицит.

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Комментарии (3)

footballer
Отлично. Истерика пошла на убыль, в магазинах практически восстановился набор продуктов (если что, то в моих окрестностях только в тормозных сетевых по-прежнему нет гречки и дешёвых макарон, так как у них завозы этого по расписанию; мелкие все уже подсуетелись и в них всё "дефицитное" есть. В аптеках уже и парацетамол можно купить, а кое-где даже и вожделенные маски (нафиг на самом деле не нужные) по 40). А эти "господа" соизволили открыть "горячую линию". Ну даже внезапно дозвонюсь я туда (что вряд ли, бабки будут обрывать круглосуточно), то что они сделают? Правильно, ни-че-го. Но щёки надуты и "работа идёт".
nett2
Зачем горячая линия. В онлайн магазинах везде взвинтили цены. Например на goods гречка по 380 руб за 2 кг
https://goods.ru/catalog/details/krupa-grechnevaya-mistral-yadrica-2-kg-100023361004/
yaprotiv
помочь не поможем, но выслушаем с большим интересом
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