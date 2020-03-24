Жалобы на дорогую гречку и тушенку выслушает Смольный. Власти Петербурга открывают «горячую линию»

Жалобы жителей Петербурга на повышение цен в магазинах на товары первой необходимости примут на «горячей линии». Об этом «Фонтанке» сообщил 24 марта представитель городского Центра контроля качества товаров работ и услуг.



Каждый будний день, с 9.00 до 18.00 по многоканальному телефону 8(812)498-85-01 принимаются обращения жителей Санкт-Петербурга и организаций об отсутствии товаров первой необходимости в магазинах, о росте цен на эти товары и по вопросам защиты прав потребителей.



«Информацию проанализируют в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга и примут необходимые меры», - уточнили в Центре контроля качества товаров работ и услуг.

