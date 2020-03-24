Жалобы на дорогую гречку и тушенку выслушает Смольный. Власти Петербурга открывают «горячую линию»
Жалобы жителей Петербурга на повышение цен в магазинах на товары первой необходимости примут на «горячей линии». Об этом «Фонтанке» сообщил 24 марта представитель городского Центра контроля качества товаров работ и услуг.
Каждый будний день, с 9.00 до 18.00 по многоканальному телефону 8(812)498-85-01 принимаются обращения жителей Санкт-Петербурга и организаций об отсутствии товаров первой необходимости в магазинах, о росте цен на эти товары и по вопросам защиты прав потребителей.
«Информацию проанализируют в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга и примут необходимые меры», - уточнили в Центре контроля качества товаров работ и услуг.
Повышенный спрос на ряд позиций, в частности гречу и туалетную бумагу, стал наблюдаться после сообщения о пандемии COVID-19 и карантинных мерах. Ретейлеры заявили, что запасов на складах хватит на 8 недель. Вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что Россия ограничит экспорт продуктов первой необходимости, если на внутреннем рынке возникнет их дефицит.