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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 20:18
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Путин едет в Петербург на два дня. Он проверит фармацевтический завод и поговорит с общественностью

Президент России Владимир Путин приедет в Петербург в рамках рабочей в Северо-Западный федеральный округ 25-26 марта.

Как сообщается 24 марта на сайте Кремля, в Стрельне 25 марта Путин проведет заседание Совета по культуре и искусству в честь Дня работника культуры. Президентские премии глава государства вручит молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства.

В планах на 26 марта у российского лидера - визит на фармацевтический завод «Северная звезда» в Ленобласти. Там же планируется общение Путина с представителями общественности Петербурга и Ленобласти.

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Комментарии (14)

Memory17
Есть актуальная медицинская рекомендация: старикам старше 65 лет сидеть дома )
WuhanRockCafe
Отправил бы походу нашего доблестного градоначальника куда-нить.
Послом в Туркмению, например.
AEG
Приедет в желтом скафандре или уже ОЗК нацепит?
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