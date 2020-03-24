Путин едет в Петербург на два дня. Он проверит фармацевтический завод и поговорит с общественностью

Президент России Владимир Путин приедет в Петербург в рамках рабочей в Северо-Западный федеральный округ 25-26 марта.

Как сообщается 24 марта на сайте Кремля, в Стрельне 25 марта Путин проведет заседание Совета по культуре и искусству в честь Дня работника культуры. Президентские премии глава государства вручит молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства.

В планах на 26 марта у российского лидера - визит на фармацевтический завод «Северная звезда» в Ленобласти. Там же планируется общение Путина с представителями общественности Петербурга и Ленобласти.