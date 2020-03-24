Суд выставил счёт за мусорного орла на пороге полпредства. Так петербуржец передал привет губернатору
Петербуржец оштрафован за нарушение на пятиминутной акции солидарности с защитниками Шиеса. Он поселил у здания полпредства чучело и намекнул, что губернатору пора на свалку.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 24 марта, нарушителя части 2 статьи 20.2 КоАП в Денисе Озерове признал Петроградский райсуд. Второго декабря прошлого года активист вместе с приятелем принёс к особняку полпредства на Петровской набережной похожее на орла чучело, которое собрал из мусора и металлической проволоки.
Смысл подсказывала табличка «Мусорный орел для Орлова», адресованная губернатору Архангельской области. «Другая Россия» объявила акцию знаком солидарности с противниками строительства мусорного полигона в Шиесе. В пабликах активисты написали, что таким образом отправляют губернатора области Игоря Орлова на политическую свалку.
Согласно протоколу, орёл и Озеров пробыли у полпредства пять минут — молодого человека задержали почти сразу после того, как он установил чучело.
Как уточнили в пресс-службе, в суде он признал вину частично: орла делал и ставил, но пикетировать не собирался, с теми, кто снимал акцию, незнаком. Суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей.
В 2019 году Шиес стал символом экологических протестов в России. Планы вывоза в регион мусора из столицы привели к массовым акциям протеста на Русском Севере и в других регионах, а также спровоцировали бессрочное противостояние экозащитников со строителями полигона на самой станции Шиес. Политолог Валерий Соловей в разговоре с «Фонтанкой» связал успех противников строительства с политическим характером их требований.