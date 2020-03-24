Суд выставил счёт за мусорного орла на пороге полпредства. Так петербуржец передал привет губернатору

Петербуржец оштрафован за нарушение на пятиминутной акции солидарности с защитниками Шиеса. Он поселил у здания полпредства чучело и намекнул, что губернатору пора на свалку.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 24 марта, нарушителя части 2 статьи 20.2 КоАП в Денисе Озерове признал Петроградский райсуд. Второго декабря прошлого года активист вместе с приятелем принёс к особняку полпредства на Петровской набережной похожее на орла чучело, которое собрал из мусора и металлической проволоки.