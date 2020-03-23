Голландцам запретили собираться больше, чем втроём
Очередные запретительные меры в рамках противодействия пандемии объявили 23 марта власти Нидерландов.
Жителям страны запретили собираться в группы, состоящие из более чем трех человек, сообщает издание Dutch News, о новых мерах в ходе пресс-конференции в понедельник вечером сообщил министр юстиции страны Фердинанд Грапперхаус.
The Dutch ban gatherings to June 1, give mayors more powers, bring in fines https://t.co/fIgwKxMkIK— DutchNews.NL (@DutchNewsNL) March 23, 2020
Запрет на собрания группами из более чем трех человек будет действовать до 1 июня. Кроме того, власти городов смогут штрафовать всех, кто нарушает правила, включая тех, кто не соблюдает дистанцию в 1,5 метра. «Но у нас нет другого выбора для борьбы с коронавирусом», - сказал Грапперхаус.
По последним данным национального института здравоохранения, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 4749 человек. Количество летальных исходов 213.