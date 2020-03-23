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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 23:22
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Голландцам запретили собираться больше, чем втроём

Очередные запретительные меры в рамках противодействия пандемии объявили 23 марта власти Нидерландов.

Жителям страны запретили собираться в группы, состоящие из более чем трех человек, сообщает издание Dutch News, о новых мерах в ходе пресс-конференции в понедельник вечером сообщил министр юстиции страны Фердинанд Грапперхаус.

Запрет на собрания группами из более чем трех человек будет действовать до 1 июня. Кроме того, власти городов смогут штрафовать всех, кто нарушает правила, включая тех, кто не соблюдает дистанцию в 1,5 метра. «Но у нас нет другого выбора для борьбы с коронавирусом», - сказал Грапперхаус.

По последним данным национального института здравоохранения, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 4749 человек. Количество летальных исходов 213.

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