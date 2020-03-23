FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
78.04р84.16р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 18:10
1
Печать

Skoda сбила двоих мужчин, ремонтировавших машину на Киевском шоссе

Ремонт машины на федеральной трассе в Гатчинском районе Ленобласти закончился ДТП днем 23 марта. Два человека угодили под колеса проезжавшего мимо автомобиля и отправились в больницу.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 16 часов на 38-м километре трассы Петербург — Псков. По предварительным данным, 34-летняя женщина, управляя автомобилем Skoda Kodiaq, вбила двоих работников, которые производили ремонт транспортного средства на краю проезжей части.

В результате ДТП оба пешехода — мужчины 28 и 53 лет — получили травмы средней степени тяжести. Пострадавших доставили в ЦРБ города Гатчины. ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Фото: «Дорожный инспектор»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

sektor7
Слепая из Гатчины и двое бессмертных.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний