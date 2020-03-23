Ремонт машины на федеральной трассе в Гатчинском районе Ленобласти закончился ДТП днем 23 марта. Два человека угодили под колеса проезжавшего мимо автомобиля и отправились в больницу.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 16 часов на 38-м километре трассы Петербург — Псков. По предварительным данным, 34-летняя женщина, управляя автомобилем Skoda Kodiaq, вбила двоих работников, которые производили ремонт транспортного средства на краю проезжей части.